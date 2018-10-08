Darıca’da spor salonu çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da inşa edilecek olan spor salonunun çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesinde dev bir spor salonu inşa etmek için çalışmalara başladı. Yüklenici firma yer tesliminin ardından proje alanında kazı ve hafriyat uygulamalarına başladı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Kazı çalışması devam eden projede yaklaşık 10 bin metreküp hafriyat yapıldı. Alandaki son kontrollerden sonra temel altı dolgusuna başlanacak. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, spor salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.