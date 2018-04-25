Darıca’da sünnet kayıtları başladı

Darıca Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Sünnet Şöleni”nin kayıtları başladı.Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sünnet Şöleni” için kayıtlar başladı. 5 yaş ve üzeri çocuklar için...

Darıca Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Sünnet Şöleni”nin kayıtları başladı.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sünnet Şöleni” için kayıtlar başladı. 5 yaş ve üzeri çocuklar için kayıtların alınacağı Sünnet Şöleni için müracaatlar Darıca Belediyesi’ne yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı Sünnet Şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak fakirlik ilmuhaberi ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Darıca Belediyesi’ne başvurabilecekleri bildirildi.

Kayıtların 600 kişilik kontenjanın tamamlanmasının ardından sona ereceği öğrenilirken, Sünnet Şöleni’nin Haziran ayı içinde Darıca Sahili’nde yapılacağı kaydedildi.