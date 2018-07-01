Darıca’da yüzlerce çocuk, sünnet heyecanı yaşadı

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şünnet Şöleni’nde 600 çocuk, sünnet olmanın heyecanını yaşadı.Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 14. düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımını...

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şünnet Şöleni’nde 600 çocuk, sünnet olmanın heyecanını yaşadı.

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 14. düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımını atarken, düzenlenen şölende çocuklar gönüllerince eğlendi. Darıca sahildeki program öncesinde çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler, ardından da üstü açık otobüsler ile şehir turu atarak gönüllerince eğlendiler.

Program Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan şölende kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek programa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü hep birlikte yapıyoruz. Ülkemizin değişik illerinden şehrimize gelen insanların, bu şehre mensup olmanın gereklerini yerine getirebilme adına, bir ve beraber olma adına bugünü gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte şehir turu attık, bende yanlarındaydım. Bütün Darıca ailesi olarak hep birlikte bu düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bizim gelecek nesillerimizin temel taşlarıdır. Ülkemizi bu çocuklara emanet edeceğiz” dedi.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine de değinen Başkan Karabacak, “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız seçimlerle ülke insanımız seçimini yaptı. Şükürler olsun, huzur içinde gerçekleştirdiğimiz seçimlerin ardından herkes birlik ve beraberlik içinde yaşantısına devam ediyor. Biz biriz ve beraberiz, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizleri parçalayamayacaksınız. Tek devlet diyoruz, tek millet diyoruz, tek vatan diyoruz ve tek bayrak diyoruz. İşte bu güzel günde de hep birlikte düğünümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, çocuklar için hazırlanan gösteriler ile devam etti. Gösterilerin ardından sünnet olan çocuklara Darıca Belediyesi tarafından hediyeler verildi.