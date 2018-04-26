Darıcalı karateciler Balkan Şampiyonası’nda

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek 23.Balkan Karate Şampiyonası’na Darıca Belediyesi’nden 6 milli sporcu katılacak.

Gaziantep’de yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün milli yıldızları, 27-29 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılacak Balkan Şampiyonası için milli takımla beraber Sırbistan’a gitti. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde tatamiye çıkacak milli sporcular Kata ve Kumite dallarında madalya mücadelesi verecek. Şampiyona da Kutay Gökalp, Taylan Cemal Sakin, Azra Çakır, Yasemin Yağcı, Zeynep Ceren Şınık ve Berfin Gürsu Balkan Türkiye adına mücadele edecek.

Şampiyona öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Adnan Şamdan, “Balkan Şampiyonaları için Dünya Karatesi için bir markadır. Birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonları, genç yaşlarda katıldıkları Balkan Şampiyonalarından yükselerek kariyerlerine ulaştılar. Hedefimiz ülkemiz ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluklarla dönmek. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’ın destekleriyle Darıca’yı Karate’de marka haline getirdik. Başarılarımızı Balkan Şampiyonasında taçlandıracağız” dedi.