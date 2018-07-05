Darıcalı karatecileri olimpiyat heyecanı sardı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldız sporcuları Kutay Gökalp ve Azra Çakır, Gençlik Olimpiyatları Kota müsabakaları için Hırvatistan’a gitti.Ekim ayında yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları’nın kota müsabakaları...

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldız sporcuları Kutay Gökalp ve Azra Çakır, Gençlik Olimpiyatları Kota müsabakaları için Hırvatistan’a gitti.

Ekim ayında yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları’nın kota müsabakaları devam ediyor. Eleme müsabakaları için Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli Karatecilerinden Erkekler U-14 kategorisinde Kutay Gökalp +55 kilogram ve Azra Çakır Bayanlar U-14 kategorisinde 42 kilogramda Azra Çakır, hafta sonu tatamiye çıkacak. Ekim ayında Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’de yapılacak Gençlik Olimpiyatları için geri sayım sürerken, Darıcalı Karatecileri de heyecan sardı. Karatenin ilk Olimpiyat serüveni olacak Gençlik Olimpiyatları büyük önem taşırken, Milli Takım ise elemelere 15 sporcuyla katılacak. Sofya’da yapılan elemelerin ilk ayağında Azra Çakır gümüş madalya, Kutay Gökalp ise bronz madalya elde etmişti.

Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan DARES Başkanı Bekir Güven, genç sporculara başarı dileklerini ileterek, “İnanıyoruz ki millilerimiz ülkemizi ve Darıcamız’ı en iyi şekilde temsil edecekler. Karate ve atletizmde marka olan Darıca’mızın Gençlik Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda yer alması için bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a da teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Teknik Direktör Adnan Şamdan ise, “Elemelerin ilk ayağında sporcularımız güzel maçlar çıkararak, başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu sefer hedefimiz iki sporcumuzun da altın madalya alarak avantaj elde etmeleri. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanımız Bekir Güven’in çabalarını boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.