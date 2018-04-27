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27 Nisan 2018 Cuma 10:48

Davulcu başvurusu 2 Mayıs’ta başlıyor

İzmit’te Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulcular için başvuru 2 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.İzmit’te Ramazan ayı boyunca görev alacak davulcular için başvuru 2 Mayıs Çarşamba günü açılacak. 9 Mayıs Çarşamba gününe kadar...

Davulcu başvurusu 2 Mayıs'ta başlıyor
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İzmit’te Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulcular için başvuru 2 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

İzmit’te Ramazan ayı boyunca görev alacak davulcular için başvuru 2 Mayıs Çarşamba günü açılacak. 9 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek başvurular için davulcuların gerekli belgeleri ile Zabıta Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. İzmit’te Ramazan ayında 60’a yakın davulcu gören yapacak.
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