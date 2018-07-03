Dilovası Yaz Spor Kursları başladı

Dilovası Belediyesi her yaz eğitim-öğretim döneminin bitmesinin ardından Dilovası ilçe Gençlik ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen yaz spor okulu eğitimleri başladı.Şehit Nihat Karataş stadında yapılan açılış...

Dilovası Belediyesi her yaz eğitim-öğretim döneminin bitmesinin ardından Dilovası ilçe Gençlik ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen yaz spor okulu eğitimleri başladı.

Şehit Nihat Karataş stadında yapılan açılış töreni ile start veren yaz spor okullarında bu yıl 14 branşta yaklaşık 500 öğrenci 2 ay boyunca eğitim alacak. Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Masa Tenisi Atletizm, Hentbol, Tekvando, Boks, Güreş, Badminton, Kickbox, wushu, dallarında yaklaşık 500 öğrencinin eğitim göreceği belediye yaz spor okulları açıldı. İki ay sürecek olan yaz spor okulunun açılışı öncesi, öğrencilere formaları dağıtıldı ve günlük beslenme listesi verildi. Yaz spor okullarının açılış programına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yanı sıra Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi Recep Laç, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, sporcular ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç, Ali Toltar’a spor ve sporculara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Laç, “Dilovası’nda daha önce amatör ve profesyonel olarak çok sayıda sporcu çıktı. Belediye başkanımız Ali Toltar başta Dilovası Belediye Spor olmak üzere ilçemizdeki tüm spor kulüplerine her zaman destek oldu. Bizlere bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ali Toltar’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise, Dilovası gençlerinin son dönemlerde elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Dilovası’nın spor kenti olma yolunda vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Bizim bu doğrultuda öncelikli hedefimiz sporda altyapıyı güçlendirmek. Mücadelesine devam eden sporcularımıza her türlü desteği vereceğiz. Bu yaz tüm spor komplekslerimizi Dilovası sporuna ayıracağız. Bu sayede Dilovamız sporda marka kent olma yolunda adım adım ilerliyor. Çıta gün geçtikçe daha da yükseliyor" diye konuştu.

Yaz spor okullarının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Başkan Toltar, "Öğretim yılının bitmesiyle birlikte düzenlenen yaz spor okulları, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından önem arz ediyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız başarılı olsunlar, spora yönelsinler. Bu noktada onlara spor branşlarını sevdirerek bu tür faaliyetleri organize edeceğiz. Onları gelecekte ilçemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden önemli sporcular olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dilovası’nın ismini duyurmanın başında sporda elde edilecek başarıların olduğunu ifade eden Toltar, bu tür organizasyonların sporda başarıyı tetiklediğini ve dünya markası sporcuların bu şekilde ortaya çıktığını belirtti. Dilovası’nda başarılı sporcuların yetişmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade eden Toltar, yaz spor okuluna katılan öğrencileri tebrik etti.

Yaz spor okullarının en çok rehavet gören futbol branşının açılışı yapıldı. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Belediye spor Kulübü eğitmenleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından küçük futbolcular yeşil sahayla buluştu.