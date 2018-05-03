Dilovası’nda Mayıs ayı birinci meclis oturumu gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı 1. meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi toplantın salonunda gerçekleşen Mayıs ayı 1. olağan meclis toplantısında üç gündem maddesi ve üç gündem dışı madde görüşüldü.

Meclis gündemi öncesi ülke ve ilçe gündemini değerlendiren Başkan Toltar, "İlçemizde de bir araya gelmek adına mahallelerimizde iftar sofralarımızla halkımızla bir araya gelerek gönül sofralarında buluşacağız.Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladı 24 Haziran erken seçimlerde ülkemiz açısında oldukça önemli bir gündem olmuştur. Dilerim bu seçimlerin ülkemize halkımıza hayırlar, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Daha yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda halkımız yeni sistemin hayata geçmesine evet dedi. Hükümetimizin 16 yılda yaptığı devasa projelerin devamı ve daha güçlü Türkiye için yeni sistemin hayata geçmesi hepimiz için önemli” dedi.

Yapılan projeler hakkında konuşan Başkan Toltar, “Türkiye’nin hedeflerine daha hızlı ve güçlü bir şekilde gitmesi için hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkemiz adına dev projeler daha hızlı ve güvenli bir şekilde yoluna devam edecektir. Bizde ilçe belediyesi olarak hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugün Batı kavşağımızın düzenlenmesiyle ilgili temel atma temelini yapacağız. Yüzme Havuzumuzun ihalesi yapıldı. Bağdat Caddesinin ikinci etabıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kapalı semt pazarımızın projesi bitmek üzere, Tır parkıyla alakalı olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte 80 dönüm alanın tahsisiyle ilgili çalışıyoruz. İtfaiyenin oradan hastaneye ulaştırılacak yeni bağlantı yoluyla ilgili çalışmamız son aşamada. Semt konakları çalışmamız sürüyor. Yeni semt konaklarımız bir bir hayata geçiyor. İnşallah 2019 yılına kadar seçim beyannamemizde yer alan projelerimiz hayata geçmiş olur” diye konuştu.

Gündeme dair açıklamasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde yer alan taşınmazların takas talebi komisyona sevk edilirken, ikinci maddesinde yer alan Demirciler Mahallesinde bulunan imam evi, kuran kursunun İlçe Müftülüğüne tahsisi oy birliği ile komisyona havale edildi. Meclisin üçüncü maddesin de yer alan 2017 yılı kesin hesabın karara bağlanması da oy birliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi. Gündem dışı maddeler de tek tek okunarak komisyona havale edildi.