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22 Temmuz 2018 Pazar 10:45

Dilovası’nda parke taşı onarımları sürüyor

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmaları dAhilinde sürdürdüğü kilitli parke onarımlarına devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmalarında Kayapınar Mahallesi’nde bozulan kilitli...

Dilovası'nda parke taşı onarımları sürüyor
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Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmaları dAhilinde sürdürdüğü kilitli parke onarımlarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmalarında Kayapınar Mahallesi’nde bozulan kilitli parke kaplı yolların tamiratlarını yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Dilovası genelinde ve mahallelerde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımlarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor” dedi.
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