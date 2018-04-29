Dilovası’nda yüzmeye son 270 gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıktı.Her ilçeye yüzme havuzu yapmayı planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıktı.

Her ilçeye yüzme havuzu yapmayı planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için ilk adım atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesisin yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 6 firma teklif sundu. En düşük teklif 9 milyon 788 bin TL olurken, en yüksek teklif 11 milyon 641 bin TL oldu. Yüklenici firmanın belirlemesinin ardından proje 270 günde tamamlanarak hizmete girecek.

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek. Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birimci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.