KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:05

Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metro inşaatı sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı ekipleri alarma geçirdi.

Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metro inşaatı sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden metro çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 metre derinlikte bulunan doğalgaz borusu bilinmeyen bir sebeple gaz kaçırmaya başladı. Kaçağın fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ile doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. Bu sırada gaz tüm meydan ve çevresini sardı. Kısa sürede kaçağa müdahale eden doğalgaz ekipleri tarafından gaz akışı kesildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku