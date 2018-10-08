Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metro inşaatı sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden metro çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 metre derinlikte bulunan doğalgaz borusu bilinmeyen bir sebeple gaz kaçırmaya başladı. Kaçağın fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ile doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. Bu sırada gaz tüm meydan ve çevresini sardı. Kısa sürede kaçağa müdahale eden doğalgaz ekipleri tarafından gaz akışı kesildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.