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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:26

Doğan, İstanbul’da yerli yazılımı anlattı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, konuşmacı olarak katıldığı Kamu Açık Kaynak Konferansında, TÜBİTAK ile sözleşme yaparak milli yazılım sistemi PARDUS’u Türkiye’de ilk kullanan belediye olduklarını anlattı.Konferansa Sanayi...

Doğan, İstanbul'da yerli yazılımı anlattı
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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, konuşmacı olarak katıldığı Kamu Açık Kaynak Konferansında, TÜBİTAK ile sözleşme yaparak milli yazılım sistemi PARDUS’u Türkiye’de ilk kullanan belediye olduklarını anlattı.

Konferansa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, kamu ve özel sektörden çok sayıda kişi katıldı. Konferansta, Türkiye’de ilk defa yerli yazılım sistemini kullanan belediye olarak geçiş süreciyle ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Her şey 2015 yılı sonunda Microsoft’tan kurumumuza gelen yeni sözleşme uyarısı üzerine başladı. Microsoft firması, Windows işletim sistemine ödediğimiz lisans ve güncelleme ücreti olarak Dolar üzerinden bizden ciddi paralar istemişti. Bu teklif bizi çok rahatsız etti. Biz, halkımızın parasını üç kuruş daha artırmanın hesabını yaparken, bu kadar yüklü paralar ödemeyi kabullenmek istemedik. Bu durumun Türkiye’deki bütün belediyelerde yaşandığı düşünüldüğünde ülkemiz için ne büyük bir ithalat kalemi olduğunu tahmin etmek mümkün” dedi.

2015 yılında başlattıkları çalışmayı milli bir mesele olarak gördüklerini belirten Doğan, “Microsoft’a bu parayı ödememeye karar vererek başka çözüm arayışına girdik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde PARDUS adıyla bir proje başladığını öğrendik. Hemen yetkililerle irtibata geçerek 10 Mart 2016 tarihinde TÜBİTAK ile protokol yaparak Türkiye’de pilot belediye olarak bu yazılıma geçtik” diye konuştu.

Oluşabilecek sorunlar ve çözüm önerileri noktasında İzmit Belediyesi’nin önemli bir görev üstlendiğini de anlatan Doğan, yerli yazılımı tercih eden ilk belediye olarak bir risk aldıklarını ifade etti. Doğan, “Sistemi ilk kullanan belediye olmamız sebebiyle yaşanan olumsuzluklarda denenmiş bir çözüm olmayışı sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Ancak biz bu riski göze aldık, zaman zaman da yaşamadık değil. Ancak gerek belediyemizin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, gerekse Ankara da PARDUS ekibiyle yapılan iletişim sayesinde bu sistem belediyemize uyarlanarak sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır tarafından milli yazılım sistemini kullandığı için Başkan Doğan’a teşekkür belgesi verdi.
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