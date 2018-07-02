Doğan’dan BBP’ye teşekkür ziyareti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhur ittifakı üyesi parti temsilcilerine teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar’a teşekkür ziyaretinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “24 Haziran seçimleri kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini, bir milletin kaderini etkileyen bir seçimdi, hep birlikte başarılı olduk” dedi.

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgin’inde hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için tarihi öneme sahip çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. 24 Haziran seçimleri, kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini, bir milletin kaderini etkileyebilecek milli bir dönüşüm dönemi olarak niteleyebileceğimiz bir seçimdi. Sonuç başarılı oldu” dedi.

Doğan, “Ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan bu süreçte Cumhur ittifakındaki çalışmalarından dolayı Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkanına, İl Başkanına ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki süreçte, milletimizin, devletimizin, İslam’ın daha güçlü yarınlara gitmesinde bu birliğin devamını nasip etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemize yaptığı katkılar ve mücadeleler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Doğan’ın nazik ziyaretinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar ise, “24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için önemini çok iyi biliyorduk ve bu süreçte Cumhur ittifakı olarak sahada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Parti teşkilatlarımızın yanı sıra İzmit Belediye Başkanımızın da seçim çalışmalarında büyük katkı gösterdi. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Artık önümüzde ki günlerde ülkemizin önünde ki bütün engeller, bütün vesayet odakları kalkmış olacak. Cumhurbaşkanımız önderliğinde önümüzde ki günlerde ülkemiz ciddi atılımlar yapacak” ifadelerini kullandı.