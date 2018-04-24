Dünya çocukları gözyaşlarıyla uğurlandı

10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’nde konuk edilen misafir ülke çocukları gözyaşları içinde ülkelerine döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sona ererken geride unutulmayacak hatırlar kaldı. 41 ülkeden dünyanın dört bir yanından festivale katılmak için Kocaeli ’ye gelen çocuklar, bir hafta boyunca Türk ailelere misafir oldular. Festival süresince pek çok şey paylaşan çocuklar ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarını tutamadı.

23 Nisan Çocuk Festivali için ülkemize gelen misafir ülkelerden olan Ukraynalı çocuklar, Yahya Kaptan Ortaokulu ailelerine konuk oldu. Türk ailelerden ayrılmakta zorlanan Ukraynalı çocuklar ülkelerine dönmek üzere hazırlık yaparken duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine sıkıca sarılarak tekrar görüşme temennilerinde bulunan çocuklar, iletişim bilgilerini de alıp, bol bol fotoğraf çektiler. Sadece çocuklar değil veliler de ayrılığın hüznünü yaşadı.

Ukraynalı arkadaşı Nastia’dan ayrılırken duygusal anlar yaşayan Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencilerinden Ecren, “Festival süresi boyunca arkadaşımla çok eğlendik, gezdik şimdi ayrılmak çok zor geliyor. Birbirimize çok alışmıştık. Akşamları dışarı çıktık, İzmit’i gezdik, gündüzleri ise okulda beraber derslere girdik. Kültürümüzü onlara tanıtmaya çalıştık. Yemeklerimizi çok beğendi. Sekapark’a gittik beraber, orayı çok sevdi. Şimdi ayrılık zamanı geldi. İkimiz de çok üzülüyoruz. Telefonlarımızı aldık, sosyal medyadan sürekli irtibat halinde olacağız. Ben onu her zaman bekliyorum ülkemize. O da beni misafir edebileceğini söyledi. Yaz tatilinde oraya gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencilerinden Emir Alp, edindiği Ukraynalı arkadaşı Sasha ile güzel günler geçirdiklerini ve iyi dost olduklarını söyledi. Ukraynalı arkadaşı Sasha ile oyunlar oynayıp eğlendiklerini belirten Emir Alp, “Yemeklerinizi, kültürümüzü ve şehrimizi ona tanıttım. Çok memnun kaldı. Festival ile yabancı bir arkadaş edinme fırsatı buldum. Ukraynalı arkadaşım Sasha ile bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Onu da her zaman bekliyorum ülkemize” diye konuştu.

Çocuklar arkadaşlarını uğurlarken gözyaşlarına boğuldular.