KOCAELİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:11

Dünya Kupası heyecanı K@bin’de yaşanıyor

Sekapark’ta yer alan K@bin’de çeyrek final öncesi maçlarıyla Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılan 2018 Dünya Kupası maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den paylaşmaya devam ediyor. Yaz...

Dünya Kupası heyecanı K@bin'de yaşanıyor
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Sekapark’ta yer alan K@bin’de çeyrek final öncesi maçlarıyla Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılan 2018 Dünya Kupası maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den paylaşmaya devam ediyor. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Büyükşehir, futbolseverleri de ağırlıyor. Dünya Kupası grup maçlarından sonra başlayan son 16 turunu K@bin’den takip eden futbol severler birbirinden harika mücadeleleri izliyor. 3 Temmuz Salı Günü Saat 21.00’de oynanacak olan Kolombiya–İngiltere maçıyla sona erecek olan tur sonrasında, Dünya Kupası heyecanı K@bin’de çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

K@binde son 16 turu

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen, Dünya Kupası karşılaşmalarında son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Kıyası rekabetin yaşandığı maçlar, Sekapark K@bin etkinlikleri kapsamında LED ekrandan futbol severlere izletiliyor. Son 16 turu 30 Haziran Cumartesi günü Fransa’nın Arjantin’i 4-3 yendiği maçla başladı. Aynı gün oynanan Uruguay–Portekiz maçında, Uruguay rakibini 2-1’lik skorla elemeyi başardı. Tur kapsamında 1 Temmuz Pazar günü Rusya’nın İspanya’yı 4-3, Hırvatistan’ın Danimarka’yı 3-2 yendiği maçlarda, skorlar seri penaltı atışlarıyla belirlendi. 2 Temmuz Pazar gününde ise Brezilya, Meksika’yı 2-0, Belçika ise Japonya’yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. 3 Temmuz Salı günü K@bin’de saat 17.00’de İsveç–İsviçre, saat 21.00’de Kolombiya–İngiltere maçları izlenebilecek.

Ramazan ayında Kocaelililerin iftarlarını açmak için uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinlikleri devam ediyor. Her hafta K@bin’de farklı etkinliklere katılan çocuklar, velileriyle birlikte keyifli saatler geçiriyor. Çocuklar eğlenerek öğrenirken, velileri de iftarın ardından iyi vakit geçiriyor. K@bin etkinlikleri, yaz boyunca devam edecek.
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