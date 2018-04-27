Düzenli akış için yan yol hizmette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Topça Katlı Kavşağı’nda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katlı Kavşak Projesi ile bölgede zaman zaman yaşanan trafik sıkışıklıklarnın önüne geçeceklerini belirten Pistil, çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi.

Pistil, katlı kavşağın ayaklarında ve bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, “Ulaşımların daha hızlı ve konforlu olması adına hayata geçirilen projede devam edden çalışmalar sırasında trafik alternatif güzergahlardan sağlanıyordu. Topça Kavşağı ile Etbalık Kavşağı arası da çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapalıydı. Bu konuda esnaflarımızdan arterin açılması adına pek çok talep aldık. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile görüşmeler yaptık. Gerekli mutabakatın ardından TOPÇA Kavşağı ile Etbalık Kavşağı arasında bir yan yol oluşturduk. Hem esnaflarımızın bu konudaki talebini yerine getirmiş olduk hem de trafiğin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde akmasını sağladık. Trafik işaret ve işaretçilerimiz de bölgede hazır bulunuyor. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.