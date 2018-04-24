“Edebi Hayat Okumaları” projesinde ödüller belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” projesinde ödül alan öğrenciler belli oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” projesinde ödül alan öğrenciler belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” projesi kapsamında Mustafa Ruhi Şirin ve Sezai Karakoç’un kitapları öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler okudukları kitaplardan 7 Nisan tarihinde 120 sorudan oluşan bir sınava tabi tutuldu ve derece elde edenler belli oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 25 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle takdim edilecek. KSMMO Salonu’nda düzenlenecek tören Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin katılımıyla gerçekleşecek.

Proje kapsamında öğrencilerde kitap sevgisi oluşturulması ve kitap okumaya özendirilmesi hedefleniyor. Kocaeli genelinden 279 ortaokul ve 159 liseden 7 bin 945 öğrenci “Edebi Hayat Okumaları Projesi”ne katıldı. Öğrencilere Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek, onlara güven duygusu kazandırmak isteyen proje milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacını da taşıyor.

Kocaeli’de özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen projede, ortaöğretim öğrencilerine Mustafa Ruhi Şirin’e ait eserler, lise öğrencilerine ise Sezai Karakoç’a ait eserler verildi. Okullarda oluşturulan beşer kişilik gruplardan ortaokul öğrencileri Mustafa Ruhi Şirin’in “Geceleri Mızıka Çalan Kedi, Her Çocuğun Bir Yıldızı Var, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, Dünyaya Gülen Adam, Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun” kitaplarını okudu. Lise öğrencileri ise Sezai Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü, Monna Rosa Şiirler-1, Alınyazısı Saati Şiirler, Günlük Yazılar 4, Diriliş Muştusu” kitaplarını dikkatlice okudu.

2 saatlik sınav sonucunda başarılı olan öğrencileri ve grubu, rehber öğretmenlerini tam ve çeyrek altın, okullarını ise kitap seti ve bilgisayar ödülleri bekliyor.