KOCAELİ:
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09 Ekim 2018 Salı 13:04

Eğitimci yazardan bilinçli aile sunumu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile ve Duyarlı Gençlik konusunda sunum yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen...

Eğitimci yazardan bilinçli aile sunumu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile ve Duyarlı Gençlik konusunda sunum yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, “Bilinçli Aile ve Duyarlı Gençlik” konusunda bilgiler aktardı. Bir çocuğun maddi manevi pek çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Aslanhan, “Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız. Anne baba olarak iyi evlat yetiştirmek istiyorsanız onun gözlerinin içine bakarak onu ne kadar sevdiğinizi söylemelisiniz” dedi. Sıtkı Aslanhan, çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu dile getirin tavsiyelerinde bulundu.

Eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan verdiği seminerde katılımcılara, iyi bir çocuk yetiştirmenin yolunun iyi bir anne baba olmaktan geçtiğini belirtti. “Siz insanlara iyi davranırsanız, insanlara karşı dürüst davranırsanız, bütün canlılara ve doğaya saygı duyarsanız çocuğunuz da bu güzellikleri öğrenir. Nezaketi çocuğunuza öğretebilmeniz için kendiniz nazik olmalısınız” diye konuşan Sıtkı Aslanhan, seminer sonrasında okurlarına kitaplarını imzaladı.
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