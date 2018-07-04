TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Elif’in Düşleri, Kocaeli Fuarı’nda sahnelenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesi’nde çocukların televizyondan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Her hafta farklı bir çocuk oyununun sahne aldığı fuarda bu hafta Elif’in Düşleri isimli çocuk oyunu gösterilecek. 6 Temmuz Cuma saat 21.00’de düzenlenecek ücretsiz oyunda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak.

Çocuklara meyve ve sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle ve özel dekoruyla oyun, miniklere unutulmaz bir eğlence yaşatacak.