Engellerini sanat ile kaldırdılar

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılan El Sanatları Sergisi’nde engelli bireylerin birbirinden güzel eserleri sergileniyor.

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, içerisinde engelli bireyler tarafından hazırlanan el yapımı sanat eserlerinin bulundu ’El Sanatları Serisi’ni düzenlenen törenle Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açtı. Serginin açılışına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak katıldı. Sergide engelli bireyler tarafından hazırlanan bakır tel örme sanatı olarak ta bilinen filografi sanatının yanı sıra ahşap boyama, keçe, yağlı boya, boncuk tasarım, hama ve el sanatları eserleri bulunuyor.

Serginin açılışı Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından oluşturulan “Engelliler Folklor Ekibi” bir gösteri ile başladı. Büyük beğeniyle izlenen folklor gösterisinin ardından engelli öğrenciler tarafından şiir ve müzik dinletileri programa renk kattı. Yıl boyunca devam eden okuma yazma kurslarının sertifika töreninde protokol üyeleri tarafından öğrencilere belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak bir konuşma yaptı. Engelli bireylerin çok güzel çalışmalar yaptığını belirten Başkan Karabacak, “Yıl boyunca düzenlediğimiz kursları başarıyla tamamlayan engelli kardeşlerimizin emeklerinin gün yüzüne çıkacağı bu serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her alanda olduğu gibi engelli üyelerimize el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak ve aynı zamanda ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenlediğimiz kursların amacına ulaştığını ve engelli kardeşlerimizin çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını görüyoruz” dedi.

Engellerin sevgiyle aşılacağını dile getiren Karabacak, “Engeller sevgiyle aşılır, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün folklor gösterilerinde, şiir ve müzik dinletilerinde gördük ki bu kardeşlerimize imkan verildiğinde aşamayacakları engel yoktur. Bu noktada sadece kurumların değil, her bireyin de bilinçli bir şekilde engelli kardeşlerimize ve ailelerine destek olmaları gerekir. Etkinliklerimizin ve açacağımız sergimizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle, bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele kesimi ile sergi açılışı gerçekleşti. Sergi 1 Mayıs Pazartesi akşamına kadar Adnan Menderes Sergi ve Fuaye Salonu’nda vatandaşların beğenisine sunulacak.