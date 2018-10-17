Eşme Mahalle Konağı, bitme aşamasına geldi

Kartepe Belediyesi, 700 yıllık tarih bulunan Eşme’ye yaptığı mahalle konağını bitirme noktasına getirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in seçim taahhütleri arasında yer alan mahalle konaklarının yapımına aralıksız devam ediliyor. Eşme Mahallesi’nde 700 yıllık tarihine uygun yapılan mahalle konağı görenleri hayran bırakıyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve beraberinde ki heyet Eşme Mahalle Konağı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasından konağın bölgeye yakışacağını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Eşme Mahallesi 700 yıllık tarihi ile ilçemize ayrı bir değer katmaktadır. Hemşehrilerimize yıllarca belediye hizmet binası olarak hizmet veren bina tarihi, sosyal ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden düzenlendi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile Eşme’ye ayrı bir değer katacak. Kartepemiz genelinde yapılan mahalle konaklarının hepsi bitme noktasında geldi. Mahalle konaklarımız hemşehrilerimizin ihtiyacı olan bütün hizmetleri verecek. Herşey Kartepemiz için diyerek çıktımız yolda yapılan yatırımlarla geleceğin Kartepesini inşa ediyoruz” dedi.

İki kattan oluşan mahalle konağının birinci katında KAR-MEK kursları için iki sınıf, dikiş-nakış kursları 36 metre kare olan iki sınıfta, Eşme Mahalle Muhtarlığı, 17 metre kare alanda mahalle sakinlerine hizmet verecek. İkinci katta ise 17 metre kare ve 25 metre kareden oluşan öğrenci derslikleri ve 45 metre kare eğitim salonu yapıldı. Konak içerisinde teknik oda, bay-bayan tuvalet, ibadethane ve engelliler yolu da bulunacak.