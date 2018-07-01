Evde bakım hizmeti, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan evde bakım hizmetinden, İzmit ilçesi Malta Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Ahmet Üzmez de yararlanıyor.Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan evde bakım hizmetinden, İzmit ilçesi Malta Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Ahmet Üzmez de yararlanıyor.

Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. İzmit ilçesi Malta Mahallesi’nde oturan 92 yaşındaki Ahmet Üzmez, yaşlılığa bağlı olarak yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta Üzmez’i evinde ziyaret ederek öz bakımını yapıyor. Konuşmakta güçlük çeken Ahmet Amca, hizmetten memnuniyetini gülümseyerek belirtiyor.

Hasta ve hasta yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan evde bakım projesi kapsamında bakım-destek-refakatçi hizmetinden doktor, hemşire ve fizik tedavi hizmetine kadar birçok sağlık hizmeti veriliyor. Kimsesiz, yatalak hastaların ev temizliği, kişisel temizliğinin de sağlandığı hizmet ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olunuyor.

Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti servisinin telefonundan her türlü konuda bilgi veriliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidilip uygun şartları sağlayanlara birkaç gün içinde gerekli bakım ve sağlık hizmetleri verilmeye başlanıyor.