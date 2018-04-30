KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:12

Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 5-13 Mayıs 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yeni evlenen çiftlere kitap seti hediye etti.Bilge...

Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 5-13 Mayıs 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yeni evlenen çiftlere kitap seti hediye etti.

Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri, Mutlu Evlilik Psikoloji, Sevmek Bu Kadar Güzelken, Yetiştiren Anne Baba ve Çocuk Eğitimi isimlerinden oluşan kitap setini çiftlere takdim eden Başkan Karaosmanoğlu, nikaha gelen davetlileri ve tüm Kocaelilileri 10. Kocaeli Kitap fuarına davet etti. İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’de pek çok ilde gerçekleştirilen kitap fuarları için model olmuş, her geçen yıl artan marka değeriyle de Türkiye’nin sayılı fuarları arasında gösteriliyor. Türkiye’de yerel yönetimler arasında bir ilke imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bir özveri ortaya koyarak Kocaeli’ne kalıcı bir değer kazandırırken, düzenlenecek 10. Kocaeli Kitap Fuarı için de Başkan Karaosmanoğlu, davetli olduğu nikahlarda Kitap Fuarına ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek için evlenen çiftlere kitap seti hediye etti.

Birbirinden değerli ve önemli kitapları çiftlere hediye eden Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki ve ülkedeki kitapseverleri de Kitap Fuarına davet etti. 2016 yılında 705 bin ziyaretçiye ulaşarak Türkiye’nin en büyük kitap fuarı ünvanını alırken, 2017 yılında ise bu sayı 727 bin olmasıyla da kendi rekorunu geride bırakmıştı.

Bu yıl 10’uncusu yapılacak Kitap Fuarı öncesi kitap okumanın yaşama katacağı katkıların ve değeri vurgulamak için bu hafta sonunda yapılan Büşra-Fatih, Onur-Ayşetül Kübra, ve Önder-Leyla çiftlerinin davetine katılarak kitap seti hediye eden Karaosmanoğlu, gençlere mutluluklar da diledi. Öte yandan Hereke Nikah salonunda yapılan Önder-Leyla Yalçınkaya çiftinin nikahına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ta katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku