KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi, Güzeller Mahallesi 955. Sokak’ta tretuvar, Mevlana Mahallesi 874/3 Sokak’ta parke yol bakım ve onarım çalışması Hürriyet Mahallesi 2058. sokak, Arapçeşme Mahallesi 1037. Sokak’ta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Yetkililer çalışmaların program dahilinde Gebze genelinde devam ettiği bilgisini verdi.
Fen işlerinden hafta sonu yoğun mesai
KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları...