Fen işlerinden hafta sonu yoğun mesai

Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi, Güzeller Mahallesi 955. Sokak’ta tretuvar, Mevlana Mahallesi 874/3 Sokak’ta parke yol bakım ve onarım çalışması Hürriyet Mahallesi 2058. sokak, Arapçeşme Mahallesi 1037. Sokak’ta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Yetkililer çalışmaların program dahilinde Gebze genelinde devam ettiği bilgisini verdi.

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları...

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