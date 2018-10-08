Fethiye Caddesi’nde çeşme yenilendi

İzmit’in en işlek caddesi Fethiye Caddesi’ndeki çeşme yenilendi.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından montajı tamamlanan, mimari yapısıyla dikkat çeken ve demir dökümden oluşan çeşme vatandaşların büyük beğenisini...

İzmit’in en işlek caddesi Fethiye Caddesi’ndeki çeşme yenilendi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından montajı tamamlanan, mimari yapısıyla dikkat çeken ve demir dökümden oluşan çeşme vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yetkililer, bölgeye ayrı bir değer katan çeşmenin benzerlerinin şehrin diğer yerlerine de konulması konusunda planlama yapıldığını söylediler.