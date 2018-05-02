Fevziye Çay Bahçesi’ne 56 bin liralık teklif

İzmit Belediyesi’nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesinin kiralanma ihalesinde 56 bin liralık teklif sunuldu.

İzmit Belediyesi’nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesinin kiralama ihalesine yoğun katılım oldu. İbrahim Bulut başkanlığındaki ihale Belediye Encümeninde gerçekleşti. İhaleye 9 kişi katıldı. Büyük çekişme içinde geçen ihale 5 tur sürdü. Beş turun sonunda kalan 4 kişi kapalı zarf usulüyle teklifte bulundu. 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihaledeki en yüksek teklif 56 bin 663 lira oldu. 3 yıllık olan ve kira bedeli peşin olacak ihalede en yüksek teklifi veren kişinin KDV hariç 2 milyon 40 bin lirayı yasal süreç içerisinde yatırması gerekiyor.

Öte yandan ihalede 9 yerin kiralanması ile 2 iş yerinin satışı da gerçekleştirildi.