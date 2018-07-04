Gebze Belediyesi meclisi toplandı

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti.

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Kent Meydanı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Gündemin ilk sıralarında yer alan müstakil parsel satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün ek hizmet binası inşaatına ilave yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkan Can’ın 4756 ada 7 nolu parsele ilişkin imar komisyonu raporu, vekaleten Merve Özdemir’in 730 ada 7 nolu parsele ilişkin imar komisyonu raporu, SEDAŞ Gebze İşletme Şebeke Yapım Biriminin Barış Mahallesi, İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziler Mahallesi ve Eskihisar Mahallesi’nde 6 adet noktaya trafo konulmasına ilişkin imar komisyonu raporu ve ilgili kamu kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan Barış Mahallesi uygulama planı değişikliğine dair maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

İlgili müdürlüklerden gelen teklif maddelerinin komisyonlara havale edildiği Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Konuşmasına Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde saat 15.00’te düzenlenecek toplantıda imar barışına ilişkin bilgilendirme yapılacağını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, toplantıda Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki 2B sorunu ve tapu konularına ilişkin bilgilendirmelerin de yapılacağını açıkladı.