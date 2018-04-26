Gebze Belediyesi’nden 7 bin 500 çocuğa sürpriz

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 5.sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtma töreninde bu sene 7 bin 500 öğrenciye bisiklet verilecek.Gebze Belediyesi tarafından gelenekselleşen 5. sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtımında bu...

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 5.sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtma töreninde bu sene 7 bin 500 öğrenciye bisiklet verilecek.

Gebze Belediyesi tarafından gelenekselleşen 5. sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtımında bu yıl 7 bin 500 çocuğa bisiklet hediye edilecek. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yaz tatillerinde çocukların bisiklet sürerek, güzel vakit geçirmeleri için her yıl hediye ettiği bisikletler 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenecek törenle dağıtılacak.

Bisiklet dağıtım töreni 30 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da gerçekleşecek.