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09 Ekim 2018 Salı 15:39

Gebze Belediyesi’nden dolandırıcı uyarısı

Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’in ve belediye başkan yardımcılarının adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Gebze Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı
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Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’in ve belediye başkan yardımcılarının adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Gebze Belediyesi yetkilileri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çekerek, kamu yararı gözeten ve asıl işi Gebze’ye, Gebzelilere hizmet etmek olan Gebze Belediyesi’nin başta başkanı, başkan yardımcıları ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Gebze’de faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.
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