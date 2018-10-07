KOCAELİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 10:35

Gebze-Darıca Metro hattında çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze-Darıca metro hattı çalışmalarını inceledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de yapılacak olan metro hattının kazı çalışmaları başladı. Çalışmaları...

Gebze-Darıca Metro hattında çalışmalar başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze-Darıca metro hattı çalışmalarını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de yapılacak olan metro hattının kazı çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gebze-Darıca Metro hattında başlayan çalışmalarda 18 metre ve 22 metre uzunluklarda fore kazıkları çakılması için kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Genel Sekreter Bayram, “Metro hattımızın kazı çalışmalarına başladık. 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronun kullanılacağı Gebze metro hattı, bin 80 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz metro, 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik hatta, sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak” dedi.

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.
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