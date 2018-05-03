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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:38

Gebze Mayıs meclisinin 1’inci oturumu tamamlandı

Gebze Belediyesi Mayıs toplantısının ilki, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis toplantı salonunda gerçekleşti.Gebzel Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında meclis...

Gebze Mayıs meclisinin 1'inci oturumu tamamlandı
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Gebze Belediyesi Mayıs toplantısının ilki, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gebzel Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. AK Parti meclis üyeliğinden, milletvekili aday adaylığı için istifa eden dört meclis üyesinin yerine gelen yeni üyeler ilk meclis toplantısına katıldı. İsafa eden meclis üyeleri kısa bir veda konuşması gerçekleştirirken yeni üyeler de kendilerini tanıttı.

İstifa eden meclis üyelerinden boşalan komisyonlara açık oylamayla yeni üyeler belirlendi. Yapılan açık oylama sonucu Plan Bütçe Komisyonuna Şamil Yalçın, Hukuk Dilekçe Komisyonuna Seda Kardaşlar Çelik, Çevre Komisyonuna İlyas Aydıner ve Tarihi Kentler Birliği Komisyonuna Şermin Delipınar seçildi.

Önerge ile gündeme alınan madde ile birlikte toplam sekiz gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Gündemin birinci maddesi olan Müstakil parsel satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.
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