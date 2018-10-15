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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:42

Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde yaş meyve sebze satışı yapan market ve manavlarda hijyen ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.Ekipler gerçekleştirdiği denetimlerinde aynı gün içerisinde...

Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı
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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde yaş meyve sebze satışı yapan market ve manavlarda hijyen ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler gerçekleştirdiği denetimlerinde aynı gün içerisinde farklı fiyat uyguladıkları tespit edilen esnaflar hakkında yasal işlem başlattı. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerle Gebze halkının sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarını amaçlıyor. Denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini bildiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların konu ile ilgili şikayet, öneri ve görüşlerini, Alo Zabıta 153 telefon numaralarından ve belediyenin internet adresinden iletebilecekleri bilgisi verildi.
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