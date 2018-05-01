Gebze’de 1 Mayıs coşku ile kutlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilen kutlama etkinliği vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilen kutlama etkinliği vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalara, Gebze Sendikalar Birliği Başkanı Süleyman Ayükyüz, sendika üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesinde Osman yılmaz Mahallesi’nde toplanan katılımcılar, sloganlar atarak Gebze Kent Meydanı’na yürüdü. Gebze kent Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama, protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti.

Protokol konuşmaların ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gün kutlamaları, verilen konserlerle ve katılımcıların halay çekmesi ile son buldu.