Gebze’de şampiyonluk coşkusu meydanlara taştı

Gebzespor’un şampiyonluk coşkusunu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, futbolcular ve taraftarlar Gebze Kent Meydanı’nda hep birlikte yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig Şampiyonluğu’nun ardından play-off mücadelesi sonucu 3. Lig’e çıkan Gebzespor’un yöneticileri ve futbolcuları şampiyonluğu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda taraftarıyla kutladı. Gebze spor önünde başlayan kortejle, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzespor yöneticileri ve futbolcuları Gebze caddelerinde şampiyonluk turu attı. Gebze caddelerinde atılan şampiyonluk turu sonrası Gebzespor taraftarıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bir araya geldi.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Gebzespor yönetimi ve Başkanı Yusuf Öztürk kendilerine verdiği destekten dolayı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Şampiyonluğun Gebze halkına layık olduğunu ifade eden yöneticiler, “Her zaman Belediye Başkanımız yanımızda oldu ve bizlere desteklerini esirgemediler kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Şampiyonluk Gebze’mize hayırlı olsun. İnşallah Gebzespor’u ilerleyen yıllarda daha üst liglerde göreceğiz. Gebze’miz büyük bir kent ve böyle bir kente böyle bir takım yakışır. Ben buradan şampiyonlukta emeği geçen herkese en alt kademeden en üst kademesine, taraftarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Şampiyon Gebzespor futbolcularına madalyalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker taktı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Köşker 3. Lig’de aynı performansı beklediklerini ifade etti.