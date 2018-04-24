Gebzeli çocuklar, 23 Nisan’ı Aksiyon Parkı’nda kutladı

Gebzeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nda kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı içerisinde yer alan dağ kızağına Gebzeli aileler yoğun ilgi gösteriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Gebzeli çocukların adeta akınına uğrayan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’ndaki dağ kızağı, çocukların bayramını eğlenerek geçirmesini sağladı. Marmara Bölgesinde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan dağ kızağını aileleriyle birlikte test eden çocuklar, parkı Gebze’ye kazandırdığı için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ettiler. Başkan Köşker, eşi Ragibe Köşker ve Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da Eskihisar Macera Ve Aksiyon Parkı’nda çocukların eğlencelerine ortak oldu.

Çocukların bayramını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün çocuklarımız dağ kızağında oldukça keyifli zamanlar geçiriyor. Dağ Kızağımız diğer emsallerine göre daha uzun ve eşsiz bir manzaraya sahip. Gebzeli hemşerilerimiz hem manzaranın tadını çıkarıyor bunun yanı sıra oldukça heyecanlı ve keyifli zaman geçiriyor. Bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip dağ kızağımızın bu deneyimi yaşamak isteyen, komşu illerden de insanları buraya çekecektir” dedi.