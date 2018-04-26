Gebze’nin gençleri Türkiye’yi gezerek öğreniyor

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan “41 Genç 41 Gelecek” programının katılımcı öğrencileri Bilecik ve Ankara’da tarih turu gerçekleştirdi.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki...

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan “41 Genç 41 Gelecek” programının katılımcı öğrencileri Bilecik ve Ankara’da tarih turu gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan “41 Genç 41 Gelecek” programının katılımcı öğrencileri önce Bilecek sonrasında Ankara’da tarih turu gerçekleştirdi. Programın katılımcı öğrencilerinin ilk durağı Bilecik oldu. Gençler burada Şeyh Edibali Türbesi ve Osmanlı Devleti Müzesi’ni ziyaret etti. Gençler daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti.

Programın katılımcı öğrencilerinin bir sonraki durağı ise, Gazeteci Yazar İsmail Kahraman rehberliğinde Ankara’nın Polatlı ilçesi oldu. Gençler Sakarya Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlandığı Dua Tepe Şehitlik Anıtını ziyaret edip, şehitler için dua etti. Buranın ardından Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğünün, belirlediği alana 250 fidan dikti.

Hafta sonunu dolu dolu geçiren gençler daha sonra Gebze’ye dönüş yaptı.