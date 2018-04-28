Geleneksel Türk Okçuluğu KOÜ öğrencilerine tanıtıldı

Kartepe Belediyesi, yüzyıllar boyunca geleneksel özelliğini muhafaza etmiş geleneksel Türk okçuluğunu Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileriyle buluşturdu.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu tanıtımı etkinliği Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri atletizm pistinde gerçekleştirildi. Etkinliğe KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Murat Sabri Çakır, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Demir, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe Belediyesi Danışmanı ve Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşması KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü tarafından yapıldı. Proje konusunda Kartepe Belediyesi’ne teşekkür eden Hülagü, “Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılmasına büyük katkı sağlayan Kartepe Belediyesi’ne teşekkür ederim. Çocuk ve gençlerimize ata sporumuzu aşılıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası alanda okçuluk branşında başarı elde eden öğrencilere KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Murat Sabri Çakır tarafından başarı belgesi takdim edildi. Günün anısı olarak Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Çakır, Rektör Hülagü’ye ok hediye etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Sekban okçuluk branşının tanıtımını yaparken, okçuluğun gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinlikte hazır bulunan Kartepe Belediyesi Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü spor sahasına kurulan platformda gösteri gerçekleştirdi. Etkinlik, protokol üyeleri ve öğrencilerin putaya talim atışı gerçekleştirmesi ile sona erdi. Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği geleneksel Türk okçuluğu tanıtım projesi kapsamında meslek yüksek okulları dahil 20 noktada etkinlik düzenleyecek.