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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:01

Genç girişimciden otizm eğitimi projesi

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi’nde araştırmalarını sürdüren Hatice Uğur, otizmli çocukların ailelerine yönelik online eğitim platformu kuruyor.İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi birçok gencin iş kurduğu nokta haline...

Genç girişimciden otizm eğitimi projesi
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İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi’nde araştırmalarını sürdüren Hatice Uğur, otizmli çocukların ailelerine yönelik online eğitim platformu kuruyor.

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi birçok gencin iş kurduğu nokta haline geldi. Kurulduğu günden bu yana girişimci gençlerin buluşma noktası olan Genç Girişimciler Merkezi’nde ön kuluçka diye adlandırılan süreci tamamlayan girişimciler, firmalarını kuruyor. Merkez bünyesinde faaliyetlerine başlayan Hatice Uğur, otizmli çocukların ailelerine yönelik online eğitim platformu kuruyor. Profesyonel eğitmenlerden de destek alan Uğur, otizmli çocukların ailelerine yönelik eğitimleri amaçlayan farklı paketler sunan bir platform oluşturuyor. Kuluçka döneminden sonra yayına girecek bu platformun birçok aile tarafından şimdiden ilgi gördüğü kaydedildi.
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