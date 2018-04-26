KOCAELİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:04

Genç İMO üyeleri, Körfez’in dev projelerini gezdi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören genç mühendisler, Körfez’de yapımı devam eden Körfez Kampüsü ve Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulundu.İnşaat Mühendisleri Odası’nın genç mühendis adayları; Kocaeli Üniversitesi...

Genç İMO üyeleri, Körfez'in dev projelerini gezdi
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören genç mühendisler, Körfez’de yapımı devam eden Körfez Kampüsü ve Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın genç mühendis adayları; Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Genç İMO üyeleri, Körfez’de yapımı devam eden projeleri yakından inceledi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz nezaretinde gerçekleştirilen gezi kapsamında Genç İMO üyeleri ilk olarak Körfez eski belediye binası alanında yapılan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde inceleme yaptı.

Üç farklı bloktan oluşan inşaatı gezen, çalışma yürüten yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, merak ettikleri soruları da yöneltti. Daha sonra öğrencilerin adresi Hereke Kalesi oldu. 25 milyon liralık yatırımla tekrar gün yüzüne çıkarılan ve çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığı Hereke Kalesi’ni gezen öğrenciler, restorasyon çalışmalarını da yerinde gördü.

Genç İMO üyeleri, düzenlenen gezi için Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür ederken, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, “Genç mühendis adaylarımızı yaptığımız projeleri gezdirdik. Onlar, bu ülkenin geleceği olan gençler” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, daha sonra Genç İMO üyelerini yemekte ağırladı, çeşitli hediyeler takdim etti.
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