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27 Nisan 2018 Cuma 17:30

Gençlerden spor kültürü atölyesine yoğun ilgi

İzmit Belediyesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun ortaklaşa düzenlendiği Spor Kültürü Atölyesi programının ikincisi Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşti.İzmit Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu ortaklığında düzenlediği Spor Kültürü...

Gençlerden spor kültürü atölyesine yoğun ilgi
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İzmit Belediyesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun ortaklaşa düzenlendiği Spor Kültürü Atölyesi programının ikincisi Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşti.

İzmit Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu ortaklığında düzenlediği Spor Kültürü Atölyesi’nin ikincisini Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Spor yazarı Erdal Hoş moderatörlüğündeki programa spor yazarı Uğur Karakullukçu konuşmacı olarak katıldı. Spora ilişkin her türlü değerin, ürünün ve davranışın konuşulduğu programda gençlerin soruları da cevaplandırıldı. Türkiye’de sporun futbola indirgendiğini belirten konuşmacılar “Spor futbola, futbol da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a indirgenmiş durumdadır. Bu durum, kültürel anlamda bir çeşitlilik ve zenginlik yaratamaz. Giderek, büyük bir hızla, spor yapmayı değil de izlemeyi, spordan daha doğrusu futboldan konuşmayı sevenlerden oluşan bir topluma dönüşüyoruz” dedi.
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