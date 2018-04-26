Genel Sekreter Bayram, “D-100’de trafik yoğunluğu azalacak”

D-100’de sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak için yapılan düzenlemeleri inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “D-100’de trafik yoğunluğu azalacak” dedi.D-100’deki Adnan...

D-100’de sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak için yapılan düzenlemeleri inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “D-100’de trafik yoğunluğu azalacak” dedi.

D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi ile Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara İstikametinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek için çalışmalar devam ediyor. D-100’de yeni bir trafik düzenlemesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma ile trafik yükünü azaltmak adına, minibüs, otobüs ve servis araçlarının daha rahat durarak yolcu indirip bindirmeleri için, D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Bayram köprü ayağı ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında yaptığı konuşmasında D-100 trafiğinin hafifleyeceğini belirten Genel Sekreter Bayram, “D-100’e yeni eklenecek şerit ile akşam ve sabah saatlerinde yoğunlaşan trafiği bu çalışmamızla hafifleteceğiz. Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de böylece değişmiş olacak. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu karşısına gelecek. Yeni yapılacak durağın uzunluğu ise 80 metre olacak. Bu sayede yolcular duraklarda daha rahata hareket edebilirken, yolcu otobüsleri de durağa rahat yanaşabilecek” dedi.

Yapılan çalışmalar ile otobüs duraklarının yeniden konuşlanacağını dile getiren Genel Sekreter Bayram, “Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise iş merkezinin karşısına konuşlandıracağız. Toplu taşıma araçları, Halk evinin karşı istikametinde, yeni yapılacak şeride girerek yolcu indirip bindirmesini bu iki duraktan gerçekleştirebilecek. Toplu taşıma araçları, Turgut Özal Üst geçidinin altından yeniden D-100’e bağlanabilecek” diye konuştu.

Genel Sekreter Bayram ayrıca Mimar Sinan Üst Geçidinden D-100’e bağlantı ile yaşlı ve engelli vatandaşların daha rahat karşıya geçebilmeleri için, köprülere yeni merdiven ve asansörlerin yapıldığını, bu sayede de vatandaşların karşından karşıya rahat geçebileceğini belirtti.