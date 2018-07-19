KOCAELİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:25

Genel Sekreter Bayram, Sekapark - Plajyolu Tramvay çalışmasını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımı devam eden Plaj Yolu Tramvay hattını inceledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları...

Genel Sekreter Bayram, Sekapark - Plajyolu Tramvay çalışmasını inceledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımı devam eden Plaj Yolu Tramvay hattını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Akçaray, Sekapark-Plajyolu hattı tamamlandıktan sonra daha uzun bir güzergâhta hizmet verecek. Sekapark Bilim Merkezi önünden itibaren çalışmaları süren hatta, kazı ve altyapı uygulamaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 300 metrelik kısmının rayların döşenmesinin ardından kademeli olarak betonları dökülmeye başlandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç ile birlikte Sekapark’taki ray çalışmalarını inceleyen, Genel Sekreter Bayram, projenin zamanında yürüdüğünü ve hedeflendiği zamanda tamamlanacağını ifade etti. İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark - Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunuyor. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüleri de yıkılarak yenileri inşa ediliyor. 1600 metrelik Seka Devlet Hastanesi - Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak.
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