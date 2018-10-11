Genel Sekreter Bayram’dan Akçaray hattında inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımı devam eden Plaj Yolu Tramvay hattını inceleyerek, çalışmaların hedeflenen zamanda tamamlanacağını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Genel Sekreter İlhan Bayram tramvay hattı çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Akçaray’ın, Sekapark-Plajyolu hattı tamamlandıktan sonra daha uzun bir güzergâhta hizmet vereceğini belirten Bayram, “İki etap halinde çalışmaları gerçekleştirilen Sekapark- Plajyolu hattının Bilim Merkezi-Okullar birinci etabında çalışmalar ağırlıklı olarak sürdürülüyor. Altyapı çalışmaları ve zemin beton dökümü yapılan birinci etapta, ray döşeme işleri gerçekleştiriliyor. İkinci etap olan Okullar Bölgesi-ve Plaj Yolu arasında ise hattın altyapı uygulama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç ile birlikte Sekapark’taki ray çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Bayram, projenin zamanında yürüdüğünü ve hedeflendiği zamanda tamamlanacağını ifade etti. İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark - Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunuyor. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüleri de yıkılarak yenileri inşa ediliyor. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi - okullar bölgesinden oluşan birinci kısım, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

Genel Sekreter Bayram, Kocaeli Stadyumu ve Şehir Hastanesine de tramvay hattının uzatılacağını da belirterek, “Başkan Karaosmanoğlu’nun direktifleri doğrultusunda, Akçaray tramvay hattının kentin önemli durakları olan Şehir Hastanesi ve Kocaeli Futbol Stadyumu’na kadar ulaştırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın büyük memnuniyetini kazanan Tramvay hizmetimizi bu doğrultuda kentin önemli noktalarına ulaştırma gayretindeyiz” dedi.

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometrelik uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometre’ye çıkartılmış olacak.