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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:27

Genel Sekreter Bayram’dan Gebze Gençlik Merkezi’nde inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik çalışmaların en önemli...

Genel Sekreter Bayram'dan Gebze Gençlik Merkezi'nde inceleme
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik çalışmaların en önemli projelerinden olan Gebze Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor. Yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, inşattaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. 11 bin 200 metrekare alan içerisine inşa edilen Gebze Gençlik Merkezi’nin çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Genel Sekreter İlhan Bayram, ”Başkanımız gençlerimize büyük önem veriyor. İlçelerimize yapmış olduğumuz ve yapımı devam eden kültür merkezileri, spor salonları, yüzme havuzlarıyla birlikte Gençlik Merkezleri de kurarak, gençlerimizin doğru yönlendirmesini amaçlıyoruz. Bu tesislerin sayısı arttıkça gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse de ilçe belediyelerimizle birlikte gençlerimizi istikbale, geleceğe daha güzel hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak yapı tamamlandığında 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Gebze Gençlik Merkezi’nde, fen laboratuarı, derslikler, spor, güreş, judo ve soyunma odaları, internet sınıfı, santranç odası, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu, atölye sınıfı, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.
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