KOCAELİ:
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24 Nisan 2018 Salı 11:27

Genel Sekreter Bayram’dan gece denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, asfalt çalışmaları devam eden Turan Güneş Caddesinde gece geç saatlerde inceleme yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yenilenen alt yapı nedeniyle bozulan...

Genel Sekreter Bayram'dan gece denetimi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, asfalt çalışmaları devam eden Turan Güneş Caddesinde gece geç saatlerde inceleme yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yenilenen alt yapı nedeniyle bozulan yolların asfaltlama çalışmalarının yürütüldüğü Turan Güneş Caddesi’nde bir dizi incelemede bulundu. Genel Sekreter Bayram bir süre çalışmaları inceledikten sonra cadde esnaflarını ziyaret ederek, sohbet etti. İncelemeler sırasında konuşan Genel Sekreter Bayram, “Zahmetli, bir o kadar da karışık bir alt yapı çalışmasını Turan Güneş Caddesi’nde bitirdik. Bununla beraber üst yapıda olarak asfalt kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımızı da yaparak, bu caddemizi cazibe merkezine dönüştürmüş olacağız. Esnafımıza gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür dar ve işlek caddelerde ekiplerimizin çalışması zor oluyor. Ama halkımız ve esnafımızla bunu birlikte aştık” dedi.

Turan Güneş Caddesi’nin modern bir görünüm kazanacağını vurgulayan Bayram, Otoyol Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kaldırımlar baskı beton tekniği ile yapılıyor. Adnan Menderes Caddesi ile Santral Kavşağı arasındaki kaldırımlar ise granit kaplama yapılacak. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım aydınlatmalarında dekoratif aydınlatma ledleri kullanılacak. Bütün etapların bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyoruz. Turan Güneş caddemiz son derece modern bir görünüm kazanacak” diye konuştu.
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