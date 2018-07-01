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01 Temmuz 2018 Pazar 12:18

GGM, girişimci olmak isteyenleri bekliyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi (GGM), girişimci olmak isteyen gençleri bekliyor.Yaklaşık 3 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan...

GGM, girişimci olmak isteyenleri bekliyor
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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi (GGM), girişimci olmak isteyen gençleri bekliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi, girişimci olmak isteyen gençler için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Toplumsal kalkınmaya, sosyal ve ekonomik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulan Genç Girişimciler Merkezi, bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar yapılmasına olanak sağlıyor.

Merkezin girişimcilik algısının pozitif yönde gelişmesini kolaylaştırdığını söyleyen yetkililer, “Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otoparkın Turan Güneş Caddesindeki Genç Girişimciler Merkezi, girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar ile birlikte bünyesinde bulunan genç girişimcilere ofis, sekretarya, sarf malzemesi, toplantı odası, görüşme odası ve mesleki eğitimler gibi hizmetleri de 1 yıllığına ücretsiz olarak veriyor. Kuracağı iş ile ilgili ücretsiz danışmanlık almak isteyen, proje ve hibe programları hakkında bilgi almak isteyen gençlerin buluşma noktası haline de gelen merkezde girişimci alanları da mevcut. Merkez sayesinde şimdiye kadar bilişim ve bilişim sistemleri alanında, yazılım ve tasarım alanında, temizlik ve reklam ajansı hizmetleri alanında birçok girişimci iş hayatına atılmış durumda” dediler.
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