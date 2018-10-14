Gölcük’te köprü çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Siretiye ve Mamuriye köy yolunda köprü çalışması yapıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere ulaşım sağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Dar olan yol kesimleri genişletilirken...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Siretiye ve Mamuriye köy yolunda köprü çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere ulaşım sağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Dar olan yol kesimleri genişletilirken tek gidiş-geliş sağlayan köprüler de yeniden iki şeride çıkarılıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesinde 7 mahallenin ulaşımda kullanılan köprü yıkılarak genişletiliyor. Mevcut köprüyü yıkan Ulaşım Daire Başkanlığı, yeni köprünün yapım çalışmalarını sürdürüyor. Köprü ayakları yapılan çalışmada tabliyelerin konulması için hazırlıklar yapılıyor.

Mevcutta bulunan köprü tek şeritli olup bölgedeki trafik akışında yetersiz kaldığından yenilenerek genişletiliyor. Yeni yapılan dere üstü köprüsü 2 şeritli olarak inşa ediliyor. 13 metre genişliğinde yapılan köprünün her bir şeridi 4 metre olacak. Köprüde yayaların yürümesi için ayrıca çift taraflı 2 buçuk metre genişliğinde kaldırım yapılacak. Köprü toplam 34 metre uzunluğunda inşa ediliyor.

Proje kapsamında 3 bin 500 metreküp kazı çalışması yapıldı. Köprü çalışmasında 1000 metreküp hazır beton, 160 ton nervürlü donatı çeliği kullanılıyor. Köprü zeminine ise 90 ton asfalt serilecek. Köprüde 10 adet 34 metre uzunluğunda prekast kiriş yer alacak. Mevcut köprü üzerinde bulunan 400 mm çapında içme suyu hattı deplasesi çalışmaları da yapılıyor. Köprü çalışması devam ettiğinden ulaşım Siretiye yönünden sağlanıyor.