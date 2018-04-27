Gültepe Gençlik’ten Başkan Doğan’a ziyaret

Gültepe Gençlik Derneği yönetimi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

Gültepe Gençlik Derneği Başkanı Fahri Kazancı ve yönetimi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette dernek yönetimi, Başkan Doğan’a Gültepe’de yapılan ve bölgede özellikle gençler tarafından önem arz eden, Gültepe Gençlik Merkezi için teşekkür etti. Ayrıca Başkan Doğan dernek yönetiminden yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Birliktelikte yaptığı konuşmasında gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Doğan, “Gültepe’yi ve gençleri seviyorum. Gültepe’de güzel çalışmalar yapıyoruz. Gültepe Gençlik Derneği’nin kuruluşuyla yeni bir dönemi başlattık. Mahallemize çok güzel bir gençlik merkezini kazandırdık. İçinde eğitimden spora, kültürden sanata, her alanda dokunan bir merkezimiz. Gençlerimizin, geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor ve onlara güveniyoruz. Gelecekte ülkemizi onlar yönetecekler, daha da ileriye taşıyacaklar. Bu anlamda yapılacak çalışmalar, ülkemize, milletimize yapılan, değerlerimize yapılan hizmetler olarak görülmelidir” dedi.

Gültepe’nin önemi hakkında da konuşan Doğan, “Genç arkadaşlarımızın dernek çatısı altında bir araya gelmeleri çok güzel. Gültepe çok sevdiğimiz, can insanların olduğu bir bölge. Orada birçok çalışma yaptık. Okul, sağlık ocağı, muhtarlık, PTT, 112’ye kadar birçok çalışma oldu ve olmaya devam ediyor. Vadi İzmit projemiz bittiğinde Gültepe’miz Fatih Mahallemizin çok daha değeri artacak” diye konuştu.

Ziyarette Dernek Başkanı Fahri Kazancı, Başkan Doğan Osmanlı tuğrası hediye ederek mahalle sakinleri ve gençler adına teşekkürlerini iletti.