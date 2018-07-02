Hayatını kaybeden down sendromlu vatandaş tüm ilçeyi yasa boğdu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybeden down sendromlu Hüseyin Yıldırım, toprağa verildi. Tüm ilçe tarafından sevilen Yıldırım, gözyaşları içinde uğurlandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki down sendromlu Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Tüm ilçe tarafından sevilen ve Gam Gam Hüseyin adı ile tanınan Yıldırım, göz yaşları içinde toprağa verildi. Yıldırım için öğle namazına müteakiben Gölcük Kavaklı Camii’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri de törende yer aldı.

Öğle namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yıldırım, Hasaneyn Köyü Mezarlığı’na gözyaşları içinde toprağa verildi.