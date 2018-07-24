İbrahim Karaosmanoğlu: “Türkiye, Somali’ye dost elini uzatmıştır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrat Vakfı Kocaeli TemsilcisiŞükrü Çakır ve Somali Al-Noor Derneği Başkanı Salah SharifSayid Ali’yi makamında konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrat Vakfı Kocaeli temsilcisi Şükrü Çakır ve Somali Al-Noor Derneği Başkanı Salah Sharif Sayid Ali’yi makamında konuk etti. 2011 yılında yaşanan büyük kuraklık felaketine uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve Somali halkı ile Türk halkının dayanışmasını göstermek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan olduğu 19 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaretin bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Uluslararası izolasyonunun kalkmasına vesile olan ziyaretin ardından TİKA, Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla insani yardım ve kalkınma alanında Somali’ye el atıldı. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik alanlarına yayılmış olan yardımlar, kurumsal sistemin bulunmadığı ve her türlü altyapı desteğine ihtiyacı olan Somali’nin yeniden inşa sürecine büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, Somali’ye dost elini uzatmıştır” dedi.

Hayrat Vakfı Gebze Temsilcisi Kadir Öztürk, Hayrat Vakfı Gebze Eğitmeni Hakkı Özsoy ve Al-Noor Derneği Öğrencisi Yusuf Muhammed’in de yer aldığı ziyarette Kocaeli Hayrat Yardım Temsilciliği faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu’na, Kocaeli temsilcisi Çakır, “2013 yılından bu yana Kocaeli temsilciliği olarak başta Suriye olmak üzere ihtiyaç sahiplerine toplam 30 tır yardım gönderdik. Bu yardımlar, gıda kolisi, giyim, kömür, un ve patates başlıcalarıdır. Yine Kocaeli bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları nispetinde yardımlar ulaştırmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda Hayrat Yardım, Kocaeli ile Somali Ülkesini kardeş ülke ilan etmiştir.2017 Kurban Bayramı Somali’de 120 adet büyük baş kurban kesip, yüzlerce aileye dağıtımını yaptık. Ayrıca yüzlerce çocuğa ve ailelere bayram hediyeleri dağıttık.2018 Ramazan ayında yine Somali’yi ziyaret edip, binlerce kişiye iftar yemeği, binlerce Kuran-ı Kerim dağıtımı, yüzlerce çocuğa bayramlık hediyesi, yüzlerce aileye Ramazan Kumanyası, bazı ailelere canlı keçi dağıtımı yaptık. Faaliyetlerimiz Kocaeli Hayrat Yardım Temsilciliği ve Somali Al - Noor Derneği işbirliği ile yürütmekteyiz” diye konuştu.

Çayırova ve Dilovası Belediyeleri’nin yanı sıra Hodri Meydan Taraftar Derneği ile birlikteonlarca kurum ve vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirildiğini de ifade eden Çakır, 2018 Kurban dağıtımı için 300 büyük baş kesmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. Al - Noor Derneği Somali’de ihtiyacın Kurban, gıda gibi ihtiyaçlardan daha önce insanın öncelikli yetiştirilmesine dönükçalışmalar yaptığına işaret eden konuk Somalili Salah SharifSayid Ali ise, “Bu doğrultu’da çalışan Al - Noor Derneğimizin eğitim alanında yürüttüğü projeler var. Bunlar orta ve lise dengi okullardır. Bunların yanı sıra su kuyusu, kurban faaliyetleri, yetimhane ve daha birçok maddi manevi hizmetleri bulunmaktadır. Somali halkını cehaletten kurtarılması amacı ile büyük bir okul projemizi hayata geçireceğiz. Okulun proje aşamaları tamamlanmış olup, gerekli sponsor arayışları için Kocaeli ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden destek beklemekteyiz” dedi.

Somali’den TDBB’ne 5 üyenin bulunduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, Somali’de eğitim-öğretim seviyesinin artması noktasında yerel yönetimlerin devreye girmesinin yanı sıra devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte bir çalışma yapabileceklerini söyledi. Türkiye, Somali’ye en çok ikili yardım yapan ülkedir vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “2011’den beri yapılan insani ve kalkınma yardımlarının yanı sıra 2016 ve 2017 yıllarında ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle, Kızılay ve TİKA tarafından Somali’ye acil insani yardım ulaştırılmıştır. Ayrıca, Somali’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız ve THY’de kuraklıkla mücadele bağlamında destek vermeyi sürdürüyor. TDBB olarak bizlerde bu noktada sorumluluk ve görev almaya hazırız” ifadelerini kullandı. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.